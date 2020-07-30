Рабочие почти закончили чистовую отделку Соборной мечети Крыма

30 Июль 2020 2020-07-30T17:21:17+03:00

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Чистовую отделку сооружений комплекса Соборной мечети в Симферополе закончат к концу лета. К внутренней росписи и декорированию специалисты из Турции планируют приступить в сентябре.

- По мечети все бетонные работы уже закончены. Фасады готовы примерно на 70%. Утепление выполнено, все инженерные сети подведены. То же самое по внутренним работам. Все инженерные работы, в принципе, уже закончены – это вентиляция, дымоотведение, пожаротушение, электрика. Ведутся уже чистовые работы, - рассказал на пресс-подходе главный архитектор проекта Эмиль Юнусов.

В архитектурный ансамбль также вошли административное здание и гостевой корпус, готовые на 95%. Внутри уже есть все инженерные сети и вся черновая отделка.

Точкой притяжения, по словам архитектора, станет фонтан на главной площади. Его отделают мрамором после того, как завершат мощение площади.

Точкой притяжения станет фонтан на главной площади.Фото: Виталий ПАРУБОВ

На территории мечети также обустроят сквер, где будет еще один фонтан, по образу похожий на «Фонтан слез» в Бахчисарае.

На территории мечети также обустроят сквер.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Для прихожан мечеть распахнет свои двери в 2021 году. Главное здание сможет принять около 2,6 тысячи человек, а внутренний дворик – 800 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU