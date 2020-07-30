2020-07-30T19:07:17+03:00
Общество

Прямое сообщение между Владивостоком и Крымом отменяют

Последние прямые рейсы назначены на 8-9 августа
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Из-за низкой загруженности отменяется прямое сообщение с Дальним Востоком.Из-за низкой загруженности отменяется прямое сообщение с Дальним Востоком.Фото: Архив "КП"
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Из-за низкой загруженности российские туроператоры отменяют чартерные рейсы с Дальнего Востока. Так, даты последних прямых рейсов из Владивостока в Симферополь и обратно – 8-9 августа.

- Российские курорты теряют чартеры из городов Дальнего Востока, - сообщают в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

По словам турагентов, первые самолеты были загружены полностью, да и продажи следующих рейсов не падали. Но довольными продуктом по низкой цене оказались не все.

Проблемы касаются не только Крыма. Так, по словам директора хабаровской компании «Солнечный мир» Ирины Кушнаревой, чтобы рейсовая программа продолжилась, все туристические компании пытаются заполнить самолеты до Сочи.

В скором времени путевки на российские курорты могут отойти на второй план, поскольку откроются границы. Даже если цена на билет за границу поднимется на 30%, это мало что изменит.

Напомним, 11 июля авиакомпания «Россия» в сотрудничестве с туроператором «Библио-Глобус» запустила прямое сообщение Приморья и Крыма 11 июля. Перелеты планировалось делать каждую неделю: по субботам – из Владивостока, по воскресеньям – из Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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