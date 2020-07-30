Аксенов пригрозил увольнять чиновников, ответственных за задержку ремонта дорог

30 Июль 2020 2020-07-30T18:22:08+03:00

По плану к ноябрю 2020 года должны отремонтировать 423 километра дорог

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За подрядчиками, отвечающими за ремонт крымских дорог, усилят контроль. Если они не будут успевать с работами до назначенного времени, ответственных чиновников уволят.

Как заявил глава Сергей Аксенов во время совещания по строительной отрасли в регионе, есть очень много «нареканий» по существующим объектам. Также есть нарушения в документациях.

Зампредседатель Совета министров РК Евгений Кабанов уточнил, что в Крыму к 30 ноября этого года отремонтируют 423 километра дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU