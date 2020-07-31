Погода в Крыму на 31 июля: переменная облачность и тепло до +34

31 Июль 2020 2020-07-31T06:30:42+03:00

Вода в Черном море прогрелась до 25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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31 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, а в южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем 32…34°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днём западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

Прогноз погоды по Южному берегу Крыма: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха до +32°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 30…32°.

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ИСТОЧНИК KP.RU