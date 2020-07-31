Погода в Крыму на 31 июля: переменная облачность и тепло до +34
31 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, а в южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем 32…34°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днём западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
Прогноз погоды по Южному берегу Крыма: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха до +32°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 30…32°.
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ИСТОЧНИК KP.RU