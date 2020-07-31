Между Симферополем и Севастополем запустят две пары дополнительных электричек

31 Июль 2020 2020-07-31T09:34:14+03:00

Между Симферополем и Севастополем будет 9 рейсов электричек

Время в пути 1 час 25 минут

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Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) с 7 августа запускает дополнительные две пары электричек по маршруту Севастополь – Симферополь. Всего между двумя регионами будут курсировать 9 пар поездов.

Со станции Севастополь дополнительные электрички будут отправляться в 13:50 и 20:20 с остановками на станциях Мекензиевы Горы и Бахчисарай. Время в пути 1 час 25 минут.

Из Симферополя пригородный поезд будет ходить дополнительно в 15:50 и 22:20.

В связи с новыми рейсами время отправки электрички из Симферополя в Севастополь с 14:50 переносится на 14:05.

- По маршруту Севастополь – Симферополь курсирует обновленный подвижной состав – комфортабельные поезда серии ЭП2Д, - уточнили в ЮППК. - Для удобства пассажиров в поездах работает система климат-контроля, в головных вагонах расположены биотуалеты, для комфортного передвижения маломобильных пассажиров поезда оснащены подъемными устройствами, также в вагонах расположены специальные места для колясочников.

Стоимость проезда в электричке между Симферополем и Севастополем составляет 122,46 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU