Между Симферополем и Севастополем запустят две пары дополнительных электричек
Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) с 7 августа запускает дополнительные две пары электричек по маршруту Севастополь – Симферополь. Всего между двумя регионами будут курсировать 9 пар поездов.
Со станции Севастополь дополнительные электрички будут отправляться в 13:50 и 20:20 с остановками на станциях Мекензиевы Горы и Бахчисарай. Время в пути 1 час 25 минут.
Из Симферополя пригородный поезд будет ходить дополнительно в 15:50 и 22:20.
В связи с новыми рейсами время отправки электрички из Симферополя в Севастополь с 14:50 переносится на 14:05.
- По маршруту Севастополь – Симферополь курсирует обновленный подвижной состав – комфортабельные поезда серии ЭП2Д, - уточнили в ЮППК. - Для удобства пассажиров в поездах работает система климат-контроля, в головных вагонах расположены биотуалеты, для комфортного передвижения маломобильных пассажиров поезда оснащены подъемными устройствами, также в вагонах расположены специальные места для колясочников.
Стоимость проезда в электричке между Симферополем и Севастополем составляет 122,46 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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