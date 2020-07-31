2020-07-31T09:50:49+03:00
Происшествия

Фото смертельного ДТП с КаМАЗом и микроавтобусом в Крыму

По предварительным данным, в салоне автобуса находились 15 человек
Надежда ДАЦЮК
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Фото предоставлено очевидцами происшествияФото предоставлено очевидцами происшествия
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На трассе «Таврида» в Крыму рано утром 31 июля произошло крупное ДТП: столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и КаМАЗ. В результате происшествия погибли 8 человек, пострадали 7.

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

- Информация поступила в 5:15 утра, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС РК. - К этому часу завершены спасательные работы, оперативное донесение еще в пути.

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

По предварительным данным, в салоне автобуса находились 15 человек. Микроавтобс двигался из Белогорска в Симферополь, а ДТП случилось около села Зеленогорье.

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Mercedes влетел под стоящий КаМАЗ с прицепом, уточнили в МЧС. Пострадавших с разной степенью тяжести госпитализировали в больницы Белогорска и Симферополя.

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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