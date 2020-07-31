После ДТП на «Тавриде» в Крыму прокуратура проверит перевозчика

31 Июль 2020 2020-07-31T10:19:04+03:00

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Прокуратура Крыма начала проверку после ДТП с микроавтобусом на трассе «Таврида» 31 июля.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, будет проверено исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения. Если для этого будут основания, будут приняты меры прокурорского реагирования. На месте аварии находится прокурор Крыма Олег Камшилов.

- Прокуратурой республики организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, - уточнили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, в микроавтобусе находились 18 пассажиров. Ранее же сообщалось о 15 пассажирах. Число жертв трагедии увеличилось до 9.Известно, что микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. Перевозчик не являлся исполнителем регулярных пассажирских рейсов - сообщается, что он занимался частным извозом.

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ИСТОЧНИК KP.RU