После ДТП на «Тавриде» в Крыму прокуратура проверит перевозчика
Прокуратура Крыма начала проверку после ДТП с микроавтобусом на трассе «Таврида» 31 июля.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, будет проверено исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения. Если для этого будут основания, будут приняты меры прокурорского реагирования. На месте аварии находится прокурор Крыма Олег Камшилов.
- Прокуратурой республики организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, - уточнили в пресс-службе.
По данным прокуратуры, в микроавтобусе находились 18 пассажиров. Ранее же сообщалось о 15 пассажирах. Число жертв трагедии увеличилось до 9.Известно, что микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. Перевозчик не являлся исполнителем регулярных пассажирских рейсов - сообщается, что он занимался частным извозом.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU