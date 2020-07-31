В Крыму возбуждено уголовное дело по ДТП на трассе «Таврида»

31 Июль 2020 2020-07-31T11:05:34+03:00

Эксперты на месте выясняют причины ДТП, в котором погибли 9 человек

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По факту ДТП на трассе «Таврида», в котором погибли 9 человек, Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по ч 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По информации МВД, авария произошла у поворота на село Русаковка Белогорского района. Микроавтобус, который двигался из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель и 7 пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

Сотрудники ГИБДД проводят следственные действия с привлечением экспертов-автотехников.

- Транспортное средство было взято перевозчиком в аренду. Осуществлялись перевозки по заказу, - уточнили в пресс-службе МВД по РК. - Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений.

С целью координации действий правоохранительных органов на месте дорожно-транспортного происшествия находится прокурор Республики Крым Олег Камшилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU