2020-07-31T11:45:55+03:00
Происшествия

Глава Крыма прокомментировал ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на «Тавриде»

Серей Аксенов пообещал помощь всем пострадавшим и выразил соболезнования родным погибших
Никита ПОЛЬКО
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ДТП произошло утром 31 июля. Фото: МЧС по РК.ДТП произошло утром 31 июля. Фото: МЧС по РК.
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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших в жутком ДТП на трассе «Таврида», которое произошло под Белогорском 31 июля. Он также заявил, что власти республики делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим в аварии.

- Задействованы все необходимые силы и ресурсы. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь и поддержку, - сообщил Аксенов.

Глава региона уверен, что правоохранительные органы смогут дать справедливую оценку случившемуся и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о готовности направить В Крыму санавиацию и краснодарских медиков.

Напомним, что утром 31 июля водитель микроавтобуса врезался в стоящий на трассе «Таврида» грузовик. На месте погибли восемь человек, еще один человек умер в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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