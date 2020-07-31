Глава Крыма прокомментировал ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на «Тавриде»

31 Июль 2020 2020-07-31T11:45:55+03:00

Серей Аксенов пообещал помощь всем пострадавшим и выразил соболезнования родным погибших

Изменить размер текста: A A

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших в жутком ДТП на трассе «Таврида», которое произошло под Белогорском 31 июля. Он также заявил, что власти республики делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим в аварии.

- Задействованы все необходимые силы и ресурсы. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь и поддержку, - сообщил Аксенов.

Глава региона уверен, что правоохранительные органы смогут дать справедливую оценку случившемуся и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о готовности направить В Крыму санавиацию и краснодарских медиков.

Напомним, что утром 31 июля водитель микроавтобуса врезался в стоящий на трассе «Таврида» грузовик. На месте погибли восемь человек, еще один человек умер в больнице.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU