Глава Крыма прокомментировал ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на «Тавриде»
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших в жутком ДТП на трассе «Таврида», которое произошло под Белогорском 31 июля. Он также заявил, что власти республики делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим в аварии.
- Задействованы все необходимые силы и ресурсы. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь и поддержку, - сообщил Аксенов.
Глава региона уверен, что правоохранительные органы смогут дать справедливую оценку случившемуся и привлечь виновных к ответственности.
Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о готовности направить В Крыму санавиацию и краснодарских медиков.
Напомним, что утром 31 июля водитель микроавтобуса врезался в стоящий на трассе «Таврида» грузовик. На месте погибли восемь человек, еще один человек умер в больнице.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU