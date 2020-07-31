В Симферополе ко дню дружбы отреставрировали трехметровую скамейку
В Симферополе к Международному дню дружбы отреставрировали трехметровую скамейку. Ее 4 года назад установил оператор «Миранда-медиа», как место досуга для больших семей.
- Ежегодно мы ее чистили и лакировали, но, к сожалению, не все молодые люди обладают должным уровнем культуры, и на лавочке появились нецензурные надписи, - рассказала директор по связям с общественностью компании Виктория Саулова. - Поэтому мы решили зачистить скамейку от надписей и покрасить ее в яркие цвета.
Теперь лавочка в Семинарском сквере столицы шириной 3 метра, а высотой 2,2 метра окрашена в яркие цвета – оранжевый и синий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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