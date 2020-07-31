Сорняк амброзия разрослась в Крыму на 330 тысяч га

31 Июль 2020 2020-07-31T15:16:15+03:00

В Крыму время цветения амброзии и мучения алергиков. Фото: Архив КП

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В Крыму опасный сорняк амброзия разросся на 330 тысяч га. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

- Это растение наносит ущерб окружающей среде и земледелию, - отмечают специалисты. - Установлено, например, что на создание 1 кг собственного сухого вещества амброзия «забирает» 948 кг воды, что в 2 раза превышает количество, необходимое колосовым зерновым. Кроме того, она выводит из почвы 15,5 кг азота, 1,5 кг фосфора.

Амброзия затеняет культурные растения, на лугах и пастбищах вытесняет кормовые травы. Сорняк является причиной сильной аллергии у людей. Во время цветения амброзии многие испытывают слезотечение, отек слизистой носа, кашель.

Заросли амброзии обойдутся владельцам земельных участков в штраф от 300 до 500 рублей для граждан, от 500 до 1000 рублей для должностных лиц, от 5000 до 10000 рублей для юридических лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU