Въезд и выезд из Евпатории подлежит ремонту

31 Июль 2020 2020-07-31T15:55:15+03:00

В Евпатории отремонтируют въезд и выезд из города. Фото: Архив КП

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Въезд в Евпаторию со стороны Симферополя и выезд в направлении поселка Мирный подлежат ремонту. Переезд через железную дорогу в районе Нового пляжа планируют расширить на четыре полосы.

Рассматриваем проекты технического расширения проезда через железнодорожные пути в четыре полосы, - сообщил каналу «Крым 24» глава администрации Евпатории Роман Тихочнук. - Основная проблема, что при въезде в город дорога сужается и полос для движения соответственно меньше.

У себя на странице в соцсетях глава горадминистрации сообщило предстоящей реконструкции дороги от города в сторону мирненского кольца. Муниципальный контракт подписан, вся техника, знаки, информационные стенды уже находятся в Евпатории. После подтверждения банковской гарантии подрядчик приступит к работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU