2020-07-31T16:30:23+03:00
Общество

Учебный год 1 сентября стартует в офлайне

Переход на дистанционку возможен только по решению федерального центра
Анна КИРИЕНКО
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Линейки 1 сентября пройдут офлайнЛинейки 1 сентября пройдут офлайнФото: Олег УКЛАДОВ
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Учебный год в Крыму 1 сентября стартует с праздничных линеек и пройдет в обычном образовательном режиме. Проверка готовности школ к новому учебному году пройдет до 16 августа.

- Планируется, что 1 сентября дети начнут учебный процесс в обычном режиме, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Дистанционное обучение или перенос учебного года возможен только при принятии решений на федеральном уровне.

К 1 сентября учебные классы предстоит обеспечить рециркуляторами, санитайзерами, термометрами, чтобы не срывать учебный процесс в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Кроме того, в каждом образовательном учреждении должна быть установлена система пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охранной сигнализации, оповещения, периметральное ограждение. К началу учебного года необходимо обновить дорожную разметку и знаки на территориях, прилегающих к учебным учреждениям.

Все данные по готовности до 26 августа школы предоставят в ГКУ РК «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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