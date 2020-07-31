Всероссийкая перепись населения в Крыму обойдется в 20 миллионов рублей
Всероссийская перепись населения из-за коронавируса перенесена на 2021 год и пройдет с 1 по 30 апреля.
— В Крыму уже создана комиссия по подготовке и проведению в 2020 году Всероссийской переписи населения, – цитирует вице-премьера правительства Крыма Ирину Кивико информагентство КИА. - Определен план информационно-разъяснительной работы и перечни границ муниципальных образований Республики Крым, картографический материал с отображением границ муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских округов республики.
По информации руководителя Крымстата Ольги Балдиной, переписчики будут осуществлять обход домов с планшетами с российской операционной системой «Автора». Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. Благодаря применению цифровых технологий в два раза сократится срок предоставления результатов переписи и смета расходов, которая в Крыму составит 20 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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