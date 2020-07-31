2020-07-31T18:08:11+03:00
Звезды

Хранителей и знатоков истории Крыма приглашают на всероссийский конкурс

Проект позволит молодым людям больше узнать о своем родном крае
Никита ПОЛЬКО
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Балаклава. Объект 825 ГТС (или К-825) — бывшая подземная база подводных лодок. Балаклавский подземный музейный комплекс - филиал Военно-исторического музея фортификационных сооружений. Фото: Архив КП.Балаклава. Объект 825 ГТС (или К-825) — бывшая подземная база подводных лодок. Балаклавский подземный музейный комплекс - филиал Военно-исторического музея фортификационных сооружений. Фото: Архив КП.
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Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с ООО «Моя округа» и при поддержке Министерства культуры РФ проводят общероссийский конкурс краеведческих информационных материалов «Малая Родина».

Конкурс проводится в целях реализации проекта «Хранители Родины.рф: платформа-навигатор по музеям из малых городов и сельской местности».

В нем участвуют литературно-краеведческие работы, направленные на развитие интереса молодежи к истории, культуре и традициям своей малой Родины. Прием заявок до 15 августа, подведение итогов в сентябре.

Участники конкурса – это сотрудники музеев, волонтеры культуры, краеведы.

Подробно об условиях участия в конкурсе можно прочитать по ссылке.

Через историю человека – местного жителя (краеведа, основателя музея, защитника Родины или любой другой исторической фигуры, связанной с данной местностью) через его любовь к малой родине показать привлекательность территории для местной молодежи и для гостей из других регионов России.

Важно, чтобы через живой текст, без официоза и пафоса, была достигнута цель знакомства молодых читателей с историей и традициями родной земли, понимание мотивов предков, которые осваивали и защищали эту землю, что как раз и формирует тот культурный код, который необходим для формирования чувства принадлежности к своему государству.

К участию приглашаются все хранители культуры и истории России.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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