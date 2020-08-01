2020-08-01T05:48:26+03:00
Общество

Погода в Крыму на 1 августа: дожди и тепло до +26

На полуострове действует штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Черное море прогрелось до +25.Черное море прогрелось до +25.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

1 августа на Крымском полуострове синоптики обещают дожди, грозы. Столбик термометра опустится вниз на 8-10°.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный до 20 м/с. Температура воздуха днем до + 26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременные дожди, временами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь. гроза. Ветер днем западный, юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24