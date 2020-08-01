Погода в Крыму на 1 августа: дожди и тепло до +26
1 августа на Крымском полуострове синоптики обещают дожди, грозы. Столбик термометра опустится вниз на 8-10°.
- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный до 20 м/с. Температура воздуха днем до + 26°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременные дожди, временами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь. гроза. Ветер днем западный, юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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