Погода в Крыму на 1 августа: дожди и тепло до +26

1 Авг. 2020 2020-08-01T05:48:26+03:00

Черное море прогрелось до +25. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове действует штормовое предупреждение

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1 августа на Крымском полуострове синоптики обещают дожди, грозы. Столбик термометра опустится вниз на 8-10°.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный до 20 м/с. Температура воздуха днем до + 26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременные дожди, временами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь. гроза. Ветер днем западный, юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

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ИСТОЧНИК KP.RU