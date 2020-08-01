«На тещу мою похожа»: Соцсети оценили фото собаки в голубой косынке

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:44:58+03:00

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Пес, охраняя свою хозяйку, которая загорает рядышком, зорко оглядывает окрестности. Незамысловатый, обычный сюжет, если бы не забавная голубая косынка на голове животного.

- Кого только не встретишь летом на пляже! Чтобы гoлoвy нe пpипeклo! – такой пост сопровождает эту фотографию, которая появилась в популярном крымском паблике.

Собачий головной убор взбудоражил пользователей соцсетей.

- На тещу мою похожа, - заявил один из них.

Другие пользователи оставляли под фото не менее эмоциональные комментарии: «Собака, как ребенок в семье, поэтому имеет право на отдых у моря!»; «Для этой породы нормально в жару в море купаться»; «На солнцепеке нельзя животину держать»; «Глаза обреченные, того гляди топиться пойдет»; «Надо оштрафовать, чтоб не водили собак, где люди отдыхают и купаются».

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ИСТОЧНИК KP.RU