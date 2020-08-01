В Крыму задержали директора филиала Росгранстроя и его заместителя

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:23:47+03:00

Директор филиала Росгранстроя и его зам взяты под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Крыму задержаны должностные лица филиала Росгранстроя по факту получения взятки в особо крупном размере. За спокойную работу по обслуживанию пунктов пропуска через границу фирма заплатила 1,5 миллиона рублей.

По данным следствия, в декабре 2017 года и в январе 2019 года директором Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» были заключены госконтракты по содержанию имущества 10 пунктов пропуска на общую сумму 12,1 миллионов рублей. За беспрепятственную работу коммерсанты должны были ежемесячно платить по 15%от суммы контракта. В противном случае фирма лишилась бы подряда и попала в реестр недобросовестных поставщиков.

Совместная оперативно-розыскная работа Следкома и ФСБ привела к задержанию мздоимцев.

- Злоумышленникам предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе Следкома. - В настоящее время в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU