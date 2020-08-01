Состояние пострадавших в ДТП на трассе «Таврида» стабильно тяжелое

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:24:21+03:00

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Состояние пяти пострадавших в ДТП на трассе «Таврида» остается стабильно тяжелым. Накануне в Симферополь из Белогорска перевезли двух пассажиров микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь.

- Пятеро пострадавших в ДТП и госпитализированных в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» находятся в тяжелом стабильном состоянии, - сообщили КП-Крым в Минздраве РК.- Еще одна пациентка, пострадавшая в ДТП, находится в состоянии средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Из 9 пострадавших 6 находятся в Симферопольской клинической больнице скорой помощи №6. Один проходит лечение в Белгорской центральной больнице. Двое детей, после получения амбулаторной помощи, отправились домой.

Напомним, авария произошла 31 июля 04:50 минут на 167 км + 950 м автодороги «Таврида» у поворота на село Русаковка Белогорского района. Водитель микроавтобуса, двигаясь со стороны Керчи в направлении Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем КаМАЗ 53229 с полуприцепом. Водитель и 7 пассажиров Mercedes-Benz погибли на месте аварии. Позже в больнице скончался еще один пассажир.

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ИСТОЧНИК KP.RU