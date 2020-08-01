Чечня постоит новый детский лагерь на месте советской здравницы в Алуште

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:33:28+03:00

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Чеченская Республика построит новый детский лагерь на 450 мест вместо советской здравницы в Алуште. Строительство начнется уже в ближайшее время. Сейчас на месте идут проектно изыскательские работы.

- В знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом руководство Республики Крым передали в собственность Чеченской Республики территорию одного из бывших детских оздоровительных комплексов полуострова, - цитирует ТАСС министра труда, занятости и социального развития Чечни Усмана Баширова. - По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова, на этом месте будет построен новый, современный, отвечающим всем требованиям времени детский лагерь.

В сентябре 2017 года своим распоряжением Совет министров Крыма передал из государственной собственности Республики Крым в собственность Чеченской Республики имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Алушта, 15-й километр Судакского шоссе. Здесь находился детский лагерь «Крымпотребсоюза», построенный в 1970 году. Территория лагеря занимает площадь 3,5 га.

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ИСТОЧНИК KP.RU