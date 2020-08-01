Проезд в общественном транспорте при оплате банковской картой стал дешевле

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:38:57+03:00

С 1 августа за оплату картойдействует скидка в 4 рубля Фото: Анна КИРИЕНКО

С октября скидка вырастет с 4 до 10 рублей

Изменить размер текста: A A

В Крыму безналичная оплата проезда в муниципальном транспорте с 1 августа осуществляется со скидкой почти в 25%. При стоимости поездки по городу в 17 рублей для владельцев бесконтактных карт она обходится в 13 рублей.

Терминалы для бесконтактной оплаты установлены в троллейбусах и автобусах ГУП «Крымтроллейбус» и МУП «Горавтотранс». Валидаторы начали появляться в салонах в феврале текущего года. Небольшие зеленые коробочки, закрепленные на поручнях, постепенно станут привычным средством для оплаты проезда: льготные категории вместо предъявления удостоверения будут прикладывать бесконтактную банковскую карту, благодаря чему перевозчик получит компенсацию из бюджета.

Для остальных пассажиров это просто удобно, а еще и выгодно. С 1 октября скидка с 4 рублей увеличится до 10 рублей с каждой поездки.

Скидка действует как при оплате через валидатор, так и через терминал у водителяФото: Анна КИРИЕНКО

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU