Погода в Крыму на 2 августа: дожди и тепло до +28

2 Авг. 2020 2020-08-02T06:35:24+03:00

В Черноморском вода прогрелась до +24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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2 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Алуште 24°, в Ялте 25°, в районе Карадага 25°, в Севастополе 26°, в Евпатории 24° и в Черноморском 24°.

- В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура днем 25…27°.

В Керчи переменная облачность. Днем кратковременный дождь. гроза. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем до 28°.

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ИСТОЧНИК KP.RU