В Крыму за сутки коронавирусом заразились 28 человек

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:56:36+03:00

Из 28 человек десять за медпомощью обратились самостоятельно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из них 10 человек самостоятельно обратились за медпомощью

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За сутки в Крыму коронавирусом заразились 28 человек. Из них 10 человек самостоятельно обратились к врачу, почувствовав неладное, 9 зарегистрировали при скрининге здоровых лиц, еще 9 – среди тех, кто ранее контактировал с зараженными.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1269 случаев новой коронавирусной инфекции. 72 из них завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 928 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 161 - при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

За весь период успешно побороли болезнь 923 человека, умерло – 15. В лабораториях за сутки обследовали 2412 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU