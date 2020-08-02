«Придет время»: Турчинов рассказал, когда Украина будет готова «к войне за Крым»

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:57:44+03:00

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За потерю Крыма Владимир Зеленский несет такую же ответственность, как и предыдущие руководители Украины. По словам бывшего главы СНБО Украины Александра Турчинова, если нынешний президент и его окружение не признают крымский референдум, значит, оккупация в этом году не отличается от 2014 года.

- И когда вы обвиняете меня, что, не имея армии, не имея оружия, при тотальном предательстве, которое происходило в те времена, когда там 70% Вооруженных Сил перешли в Крыму на сторону агрессора, когда 90% Службы безопасности перешли на сторону агрессора, когда 99% работников управления Министерства внутренних дел перешло на сторону агрессора, – вы считаете, что в этих условиях я должен был освободить Крым, то что вам мешает его освободить сейчас? – сообщил Турчинов в эфире телеканала «Эспрессо».

Он также добавил, что ситуация по законодательству Украины не изменилась.

- Преступление не закончено, Крым не освобожден. Пожалуйста, если в 14-м году, не имея ничего, это можно было сделать, то, тем более, нужно отвечать тогда, почему это не делается в 20-м году! Тогда нужно открывать дело именно против президента Зеленского, который не вводит военное положение, не объявляет войну агрессору, - заявил один из главарей госпереворота 2014 года.

Но сегодня, как и 6 лет назад, Украина не способна объявить войну ядерной державе, отметил Турчинов.

- Но придет время, когда мы все равно сможем не проваливать оборонные программы, а значительно усилить их. Тогда мы поставим точку и в вопросах Донбасса, и в вопросах Крыма, - подытожил он.

Бывший глава СНБО Украины также подчеркнул, что Владимир Зеленский – «переходный этап» к пророссийскому руководству Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU