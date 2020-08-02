В Крым Илья Авербух приехал отдыхать с Елизаветой Арзамасовой

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:47:34+03:00

От влюбленной пары родители юных фигуристов в восторге – видят их повсюду вместе

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Летние сборы школы фигурного катания в Симферополе в разгаре. В план тренировок юных фигуристов вошли и мастер-классы призера Олимпиады Ильи Авербуха. Кстати, в республику он приехал не один – с ним невеста, актриса Елизавета Арзамасова.

От влюбленной пары родители учеников в восторге: молодые везде вместе, и это очень мило и здорово. В Крым они приехали набраться сил у моря, ведь в скором времени работа в Москве накроет с головой. А пока каникулы, милые не спускают друг с друга влюбленных глаз.

Как сообщает sbp.kp.ru, этим летом 46-летний Илья Авербух и 25-летняя Елизавета Арзамасова рассказали о своих отношениях. Друзья сразу решили – скоро свадьба.

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ИСТОЧНИК KP.RU