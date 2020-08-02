2020-08-02T18:02:16+03:00
Политика

«Приехать с группой спецназа»: Наталья Поклонская недовольна нынешним состоянием Феодосии

Решить все проблемы города депутат Госдумы хочет путем ввода спецназа
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Негодование бывшего прокурора Крыма вылилось в желание приехать в Феодосию со спецназом. Фото: Наталья Поклонская / FacebookНегодование бывшего прокурора Крыма вылилось в желание приехать в Феодосию со спецназом. Фото: Наталья Поклонская / Facebook
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Состояние Феодосии на сегодняшний день вызвало недовольство у бывшего прокурора Крыма и депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Ее негодование выразилось в желании решить все вопросы через ввод спецназа. Поклонская напомнила, что жемчужиной Крыма благодаря особенностям природы и достопримечательностям была Феодосия.

- Но сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки, а также неприкосновенность известного всему Крыму «застройщика» — специалиста по мошенничеству, у которого, наверное, «лицензия» на продолжение жульничества», - подчеркнула она в своем Facebook.

Свои предложения по этому поводу Наталья Поклонская обещала передать главе Крыма Сергею Аксенову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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