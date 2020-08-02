В Симферополе и Севастополе 3 августа частично отключат электричество

2 Авг. 2020 2020-08-02T19:54:58+03:00

Электричество пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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3 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет электротока, потому что энергетики приводят в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Марсовый, 3/8, 5/26, 5/32, 13/5;

ул. Большевика Попова, 7, 10;

ул. Космическая, 9а;

ул. Яблочкова, 22/9;

ул. Дзюбанова, 4-12 (чет), 1/6-13 (нечет);

пер. Дзюбанова, 2а, 2-6 (чет);

ул. Проездная, 32, 34;

бул. Ленина, 6; ул. Спера, 2, 5-15 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 16.00

пер. Панфилова 2-14,1-11;

ул. Егерская 2-38,1-27;

ул. Лазаревская 36-48, 17-31;

ул. Орловская 2,1;

ул. Пластунская 28,13-17;

ул. Якутская 12-24

с 8.00 до 17.00

Проспект Октябрьской Революции 22/1,22/4,22/5,22/12,22/15,40/3,40/4,40/5,40/10,40/11;

ул. Молодых Строителей 4;

ул. Тараса Шевченко 3,5,7,11,13,15,17,23,27,29,37

с 9.00 до 17.00

пр. Матросский 2-30;

ул. Частника 5;

ул. Нефедова 2-32;

пер. Крепостной 3

с 7.30 до 16.00

ул. Токарева 2;

ул. Феодосийская 55,84

с 7.00 до 16.00

село Орлиное: ул. Солнечная 1-9(нечет),2-8(чет); ул. Тополиная 2-10(чет),3-9(нечет), ул. Тюкова 30-А,32-38(чет),41,43,47; ул. Учительская 3,5,2-10(чет); ул. Круговая 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU