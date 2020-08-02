В Симферополе и Севастополе 3 августа частично отключат электричество
3 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет электротока, потому что энергетики приводят в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пер. Марсовый, 3/8, 5/26, 5/32, 13/5;
ул. Большевика Попова, 7, 10;
ул. Космическая, 9а;
ул. Яблочкова, 22/9;
ул. Дзюбанова, 4-12 (чет), 1/6-13 (нечет);
пер. Дзюбанова, 2а, 2-6 (чет);
ул. Проездная, 32, 34;
бул. Ленина, 6; ул. Спера, 2, 5-15 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 16.00
пер. Панфилова 2-14,1-11;
ул. Егерская 2-38,1-27;
ул. Лазаревская 36-48, 17-31;
ул. Орловская 2,1;
ул. Пластунская 28,13-17;
ул. Якутская 12-24
с 8.00 до 17.00
Проспект Октябрьской Революции 22/1,22/4,22/5,22/12,22/15,40/3,40/4,40/5,40/10,40/11;
ул. Молодых Строителей 4;
ул. Тараса Шевченко 3,5,7,11,13,15,17,23,27,29,37
с 9.00 до 17.00
пр. Матросский 2-30;
ул. Частника 5;
ул. Нефедова 2-32;
пер. Крепостной 3
с 7.30 до 16.00
ул. Токарева 2;
ул. Феодосийская 55,84
с 7.00 до 16.00
село Орлиное: ул. Солнечная 1-9(нечет),2-8(чет); ул. Тополиная 2-10(чет),3-9(нечет), ул. Тюкова 30-А,32-38(чет),41,43,47; ул. Учительская 3,5,2-10(чет); ул. Круговая 2.
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ИСТОЧНИК KP.RU