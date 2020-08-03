Погода в Крыму на 3 августа: переменная облачность и тепло до +30

3 Авг. 2020 2020-08-03T06:37:20+03:00

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3 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, вдобавок в южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Алуште 24°, в Ялте 25°, в Севастополе 24-25°, в Евпатории 24° и в Черноморском 24°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…30°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер утром и днем северный, северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

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ИСТОЧНИК KP.RU