Аллергики выбирают для отдыха Евпаторию, Алушту и Коктебель

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:00:31+03:00

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Страдающие аллергическими заболеваниями туристы чаще всего выбирают для отдыха Евпаторию. Детская здравница привлекает каждого пятого курортника с аллергией.

По данным исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в пятерке предпочтений курортов для лечения аллергических заболеваний Пятигорск (16,67%), Алушта (12,5%) и Коктебель (9,72%) в России, а также Гагры (12,5%) в Абхазии.

Среди аллергиков также популярны Сочи (8,33%), Горячий Ключ (6,94%), Архипо-Осиповка (5,56%), Ингушетия (5,56%) и Саки (2,78%).

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ИСТОЧНИК KP.RU