Аллергики выбирают для отдыха Евпаторию, Алушту и Коктебель
Страдающие аллергическими заболеваниями туристы чаще всего выбирают для отдыха Евпаторию. Детская здравница привлекает каждого пятого курортника с аллергией.
По данным исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в пятерке предпочтений курортов для лечения аллергических заболеваний Пятигорск (16,67%), Алушта (12,5%) и Коктебель (9,72%) в России, а также Гагры (12,5%) в Абхазии.
Среди аллергиков также популярны Сочи (8,33%), Горячий Ключ (6,94%), Архипо-Осиповка (5,56%), Ингушетия (5,56%) и Саки (2,78%).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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