Температура воды в Черном море 3 августа 2020: на западном побережье Крыма вода прогрелась до 24 градусов

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:01:43+03:00

У берегов Евпатории и Черноморского море прогрелось до 24 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Температура воды Черного моря 3 августа 2020: вода на южном побережье полуострова прогрелась до 25 градусов

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По данным крымского гидрометцентра, у берегов Евпатории и Черноморского потеплела. Так, вода прогрелась до 24 градусов.

В районе Карадага, Ялты и Севастополя море прогрелось до 25 градусов. На побережье Алушты вода на градус прохладнее – 24.

Все также тепло на побережье Керченского пролива – температура воды поднялась до 25 градусов. На градус выше в Азовском море – 26.

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ИСТОЧНИК KP.RU