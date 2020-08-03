Температура воды в Черном море 3 августа 2020: на западном побережье Крыма вода прогрелась до 24 градусов
Температура воды Черного моря 3 августа 2020: вода на южном побережье полуострова прогрелась до 25 градусов
У берегов Евпатории и Черноморского море прогрелось до 24 градусов.Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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По данным крымского гидрометцентра, у берегов Евпатории и Черноморского потеплела. Так, вода прогрелась до 24 градусов.
В районе Карадага, Ялты и Севастополя море прогрелось до 25 градусов. На побережье Алушты вода на градус прохладнее – 24.
Все также тепло на побережье Керченского пролива – температура воды поднялась до 25 градусов. На градус выше в Азовском море – 26.
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ИСТОЧНИК KP.RU