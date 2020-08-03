В Крыму за сутки коронавирусом заразилось 36 человек
В Крыму коронавирусом за сутки заразилось еще 36 человек. Из них 20 самостоятельно обратились к врачу, почувствовав неладное. Восьмерых нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, семерых выявили при скрининге здоровых лиц. Еще один зараженный приехал с Украины.
- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1305 случаев новой коронавирусной инфекции. 73 из них завозные из-за границы, 109 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 955 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 168 - при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.
За весь период переболело 932 человека, умерло – 15. Обследовали за сутки в лабораториях 1397 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU