2020-08-03T10:41:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Ялта лидирует по количеству заболевших COVID-19

40% положительных результатов приходится на Южный берег Крыма
Анна КИРИЕНКО
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Ялта лидирует по количеству заболевших коронавирусом за неделюЯлта лидирует по количеству заболевших коронавирусом за неделюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ялта лидирует по количеству выявленных случаев COVID-19. За неделю из 162 положительных проб 63 приходится на летнюю столицу Крыма.

По данным Роспотребнадзора, в период с 25 по 31 июля в Симферополе зарегистрировано 56 случаев, в Алуште - 6, в Керчи - 6, в Судаке - 4, в Феодосии - 3, в Евпатории - 1.

В Белогорском районе выявлено 6 случаев, в Бахчисарайском — 4, в Красногвардейском районе — 4. По 2 случая зарегистрировано в Советском, Джанкойском, и Сакском районах. По 1 — в Нижнегорском и Кировском районах.

Всего с начала эпидемического периода в республике зарегистрировано 1305 случаев новой коронавирусной инфекции. На лечении в стационарах находятся 336 человек. Почти все они госпитализированы в инфекционный госпиталь, развернутый на без горбольницы №7 в Симферополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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