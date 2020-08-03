2020-08-03T10:59:08+03:00
Происшествия

В Крыму пограничники задержали мужчину, скрывавшегося от суда 4 года

В федеральный розыск беглеца объявили из-за незаконного хранения наркотиков
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Сотрудники Погрануправления ФСБ беглеца вычислили во время проверки документов.Сотрудники Погрануправления ФСБ беглеца вычислили во время проверки документов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На таможне пограничники задержали мужчину, скрывавшегося от правосудия четыре года. В федеральный розыск его объявили из-за незаконного хранения наркотиков.

Беглеца 33 лет сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму вычислили во время проверки документов. На полуостров он возвращался с Украины, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

Его задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов. В скором времени подозреваемый предстанет перед судом.

Напомним, ранее в Севастополе задержали военнослужащего Черноморского флота. Его обвиняют в передаче сведений, являвшихся гостайной, украинской разведке. За госизмену подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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