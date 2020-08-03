Какой погоды ждать в Крыму ближайшую неделю

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:38:05+03:00

Первые дни августа на полуостров принесут прохладу, но уже со среды начнется рост температуры. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Начало августа принесет на полуостров прохладу, но с середины недели начнется рост температуры

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Последний месяц лета в Крыму начнется с легкой осенней прохлады, но синоптики обещают повышение температуры воздуха.

- На этой неделе ждем комфортной погоды, но в отдельные дни усилится ветер до 15-20 метров в секунду. Осадков не ожидается, поскольку на полуострове устанавливается антициклональный характер погоды. Первые два дня – 3 и 4 августа – будет прохладнее из-за проходившего в выходные дни холодного фронта: температура воздуха поднимется до 25-30 градусов, - сообщила КП-Крым замначальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Со среды, по словам синоптика, начнется постепенный рост температуры. И к концу недели воздух прогреется до 27-32 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU