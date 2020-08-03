В районе Евпатории в воскресенье на берег вытащили труп отдыхающего
На побережье недалеко от Евпатории вытащили труп отдыхающего. Трагедия разыгралась в воскресенье, 2 августа.
Тело отдыхающего вечером заметили неравнодушные и сразу же обратились в службу спасения. Прибывшие на пляж «Искра» спасатели вытащили погибшего на берег и констатировали смерть. Предварительный диагноз – утопление.
По данным МЧС по РК, сотрудники ведомства за неделю ликвидировали 6 ЧП на воде и спасли 15 человек. Помимо этого спасатели 18 раз выезжали устранять последствия ДТП: 31 человека им удалось спасти, 10 погибло.
Также за неделю потушили 77 пожаров и провели 4 поисково-спасательные операции в горно-лесной местности.
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ИСТОЧНИК KP.RU