Свой отпуск вице-премьер Марат Хуснуллин проведет в Крыму

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:59:00+03:00

Судя по живописному морскому пейзажу на фоне, зампредседателя правительства РФ сейчас на ЮБК

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Рабочий визит постепенно перешел в отпуск: зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин решил провести Крыму еще немного времени.

- Я взял отпуск и еще недельку проведу здесь, в Крыму. Если будут какие-то новости, буду вам писать, сообщать, - отметил он в своем Instagram.

Живописный фон за спиной вице-премьера позволил предположить, что сейчас он отдыхает на южном берегу полуострова.

Напомним, ранее зампредседателя правительства России сообщил, что Крыму и Севастополю на социально-экономическое развитие выделили дополнительные 300 миллиардов рублей.

Помимо этого вице-премьер пообещал жителям Крыма снизить ставки по ипотеке и увеличить объем выдачи кредитов.

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ИСТОЧНИК KP.RU