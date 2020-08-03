Свой отпуск вице-премьер Марат Хуснуллин проведет в Крыму
Рабочий визит постепенно перешел в отпуск: зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин решил провести Крыму еще немного времени.
- Я взял отпуск и еще недельку проведу здесь, в Крыму. Если будут какие-то новости, буду вам писать, сообщать, - отметил он в своем Instagram.
Живописный фон за спиной вице-премьера позволил предположить, что сейчас он отдыхает на южном берегу полуострова.
Напомним, ранее зампредседателя правительства России сообщил, что Крыму и Севастополю на социально-экономическое развитие выделили дополнительные 300 миллиардов рублей.
Помимо этого вице-премьер пообещал жителям Крыма снизить ставки по ипотеке и увеличить объем выдачи кредитов.
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ИСТОЧНИК KP.RU