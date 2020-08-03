Новая железнодорожная станция «Керчь – Южная» начнет работать 1 сентября

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:21:52+03:00

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Пассажиры уже 1 сентября смогут отправиться в путь с новой железнодорожной станции «Керчь – Южная». Ее готовность к работе и строительство автодороги к вокзалу со стороны Керчи министр транспорта региона Сергей Карпов обсудил 1 августа с и. о. гендиректора ФГУП «КЖД» Геннадием Фроловым.

Через эту станцию будут проходить как пригородные поезда, так и составы дальнего следования. Ее планировалось сдать в эксплуатацию еще в конце 2019 года, но сроки пришлось сдвинуть из-за интересного открытия: во время строительных работ нашли античную усадьбу конца V – начала III века до нашей эры, сообщает Крымское информационное агентство.

Минтранс Крыма планируют строительство новой автодороги до станции «Керчь-Южная» со стороны района Аршинцево. Она даст возможность легковым автомобилям и муниципальному транспорту подъехать к станции.

Всю документацию о передаче дороги министерству сотрудники администрации Керчи передадут уже 5 августа. Ранее это было невозможно, поскольку территория, на которой планировалась стройка, относилась к землям лесного фонда. Когда Министерство экономического развития подтвердит финансирование, подготовят план-график. Предполагаемый конец строительных работ – 2021 года.

Сейчас же для пассажиров Минтранс совместно с властью Керчи разработал муниципальный маршрут, который поможет добраться до станции «Керчь – Южная». Автобусы будут уходить с Автовокзала через улицу Чкалова и проезжать 9-й километр.

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ИСТОЧНИК KP.RU