2020-08-03T14:34:15+03:00
Общество

За год супруга Аксенова заработала в три раза больше своего мужа

У главы республики в декларации стоит цифра 4,3 миллиона рублей, а у Елены - 14,7 миллиона
Надежда ДАЦЮК
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Фото: страница Сергея Аксенова на FacebookФото: страница Сергея Аксенова на Facebook
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Глава Крыма Сергей Аксенов за год увеличил доходы на 1,4 миллиона рублей. На сайте правительства РК выложили налоговую декларацию, в которой обозначено, что за год Аксенов заработал 4,3 миллиона рублей, в то время как в прошлом году эта сумма составляла 2,9 миллиона.

Также в декларации указано, что в собственности у главы Крыма есть земельный участок площадью 600 квадратных метров, а также большой дом примерно такой же площади.

Супруга Аксенова Елена за год заработала около 14,7 миллиона рублей за год. Она владеет машиной BMW 750 LI XDRIVE, тремя небольшими квартирами и 11 нежилыми помещениями площадью от 15 до 116 кв.м.

Также у супруги Аксенова в собственности два участка земли и частный дом.

Напомним, в прошлом году доходы Сергея Аксенова составили 2,9 миллиона рублей, а его жены - около 13 миллионов рублей. Благосостояние Елены увеличилось на три нежилых помещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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