За год супруга Аксенова заработала в три раза больше своего мужа
Глава Крыма Сергей Аксенов за год увеличил доходы на 1,4 миллиона рублей. На сайте правительства РК выложили налоговую декларацию, в которой обозначено, что за год Аксенов заработал 4,3 миллиона рублей, в то время как в прошлом году эта сумма составляла 2,9 миллиона.
Также в декларации указано, что в собственности у главы Крыма есть земельный участок площадью 600 квадратных метров, а также большой дом примерно такой же площади.
Супруга Аксенова Елена за год заработала около 14,7 миллиона рублей за год. Она владеет машиной BMW 750 LI XDRIVE, тремя небольшими квартирами и 11 нежилыми помещениями площадью от 15 до 116 кв.м.
Также у супруги Аксенова в собственности два участка земли и частный дом.
Напомним, в прошлом году доходы Сергея Аксенова составили 2,9 миллиона рублей, а его жены - около 13 миллионов рублей. Благосостояние Елены увеличилось на три нежилых помещения.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU