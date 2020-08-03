2020-08-03T14:49:27+03:00
Происшествия

Под Феодосией в аварии на «Тавриде» пострадали пять человек

Но от госпитализации пассажиры перевернувшейся иномарки отказались
Анастасия ГОНЧАРОВА
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От госпитализации пострадавшие пассажиры отказались. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.От госпитализации пострадавшие пассажиры отказались. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.
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На трассе «Таврида» в районе Феодосии вечером 2 августа столкнулись две иномарки. 5 пассажиров получили легкие травмы.

Сообщение в службу спасения поступило в воскресенье вечером. Приехавшие на место происшествия сотрудники ведомства выяснили, что водитель KIA Sorento начал обгонять Volkswagen Passat, но с управлением не справился и столкнулся с легковушкой. В результате машина, идущая на обгон, перевернулась.

Пятеро пассажиров перевернувшейся иномарки получили легкие травмы. От госпитализации они отказались, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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