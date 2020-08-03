Под Феодосией в аварии на «Тавриде» пострадали пять человек

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:49:27+03:00

От госпитализации пострадавшие пассажиры отказались. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

Но от госпитализации пассажиры перевернувшейся иномарки отказались

Изменить размер текста: A A

На трассе «Таврида» в районе Феодосии вечером 2 августа столкнулись две иномарки. 5 пассажиров получили легкие травмы.

Сообщение в службу спасения поступило в воскресенье вечером. Приехавшие на место происшествия сотрудники ведомства выяснили, что водитель KIA Sorento начал обгонять Volkswagen Passat, но с управлением не справился и столкнулся с легковушкой. В результате машина, идущая на обгон, перевернулась.

Пятеро пассажиров перевернувшейся иномарки получили легкие травмы. От госпитализации они отказались, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU