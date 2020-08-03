Под Феодосией в аварии на «Тавриде» пострадали пять человек
На трассе «Таврида» в районе Феодосии вечером 2 августа столкнулись две иномарки. 5 пассажиров получили легкие травмы.
Сообщение в службу спасения поступило в воскресенье вечером. Приехавшие на место происшествия сотрудники ведомства выяснили, что водитель KIA Sorento начал обгонять Volkswagen Passat, но с управлением не справился и столкнулся с легковушкой. В результате машина, идущая на обгон, перевернулась.
Пятеро пассажиров перевернувшейся иномарки получили легкие травмы. От госпитализации они отказались, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
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ИСТОЧНИК KP.RU