Вся ситуация – сплошная провокация: мэр Ялты оценил действия охранника пляжа с нагайкой
Случившееся на пляже санатория «Форос» глава администрации Ялты Иван Имгрунт назвал провокацией. Поступкам охранника оправдания нет, но и лечебный пляж закрыт для посторонних.
- Санаторий «Форос» - один их лучших в нашем регионе, там очень ответственный руководитель, хороший персонал, и то, что произошло больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялта, - подчеркнул мэр курортного города и добавил, что пляж, где и произошел конфликт, доступен только отдыхающим санатория.
Зачинщиками скандала, по словам главы Ялты, стали отдыхающие: они по-хамски общались с охранником, даже сбили с него форменную фуражку. Но и оппонент повел себя неправильно – с плеткой идти на обидчиков категорически недопустимо. Стоило найти другой способ решить конфликт.
По сведениям руководства санатория, охранника уволили. Глава администрации Иван Имгрунт подытожил, что, к сожалению, провокаторов уволить нельзя – они были, есть и будут. И бороться с ними лучше другими способами: например, вызывать полицию и фиксировать все на видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU