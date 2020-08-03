Вся ситуация – сплошная провокация: мэр Ялты оценил действия охранника пляжа с нагайкой

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:02:24+03:00

Охранника оправдать нельзя, но и лечебный пляж закрыт для посторонних

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Случившееся на пляже санатория «Форос» глава администрации Ялты Иван Имгрунт назвал провокацией. Поступкам охранника оправдания нет, но и лечебный пляж закрыт для посторонних.

- Санаторий «Форос» - один их лучших в нашем регионе, там очень ответственный руководитель, хороший персонал, и то, что произошло больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялта, - подчеркнул мэр курортного города и добавил, что пляж, где и произошел конфликт, доступен только отдыхающим санатория.

Зачинщиками скандала, по словам главы Ялты, стали отдыхающие: они по-хамски общались с охранником, даже сбили с него форменную фуражку. Но и оппонент повел себя неправильно – с плеткой идти на обидчиков категорически недопустимо. Стоило найти другой способ решить конфликт.

По сведениям руководства санатория, охранника уволили. Глава администрации Иван Имгрунт подытожил, что, к сожалению, провокаторов уволить нельзя – они были, есть и будут. И бороться с ними лучше другими способами: например, вызывать полицию и фиксировать все на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU