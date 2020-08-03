У казака, который с пляжа разгонял туристов плеткой в Форосе, нашлись защитники

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:19:21+03:00

Комментаторы в соцсетях считают, что туристы сами спровоцировали конфликт. Фото: скрин видео участника инцидента

Пользователи соцсетей под видео отметили, что туристы сами спровоцировали конфликт

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Конфликт на пляже санатория «Форос» вызвал у пользователей соцсетей бурю эмоций. Комментаторы под роликом тут же поделились на два лагеря и принялись меж собой дискутировать: одни защищали отдыхающую семью, другие – охранника с нагайкой, сообщает ForPost.

«Народные адвокаты» казака с плетью аргументировали свою позицию тем, что туристы сами виноваты в произошедшем: вели себя по-хамски, намеренно провоцировали конфликт.

- Не спешите судить! — мне кажется лозунг этого сезона... За такое можно и по лицу получить... А не получили. И полицию вызывать тут смысла не было, - комментирует полное видео крымский активист Николай Вихляев.

Вступились за охранника и сотрудники санатория «Форос». По их словам, туристы, сняв на видео конфликт, специально выложили в сеть выгодную им часть. Возмущаются и жители региона.

- Быковать, хамить, требовать халявы — это подобные «гости» делают за кадром. Потом доводят охрану, продавца, сотрудника до белого каления и включают камеру. Начинают рассказывать, как все вокруг их обижают, белых и пушистых, - подчеркнула жительница Крыма Ольга Е.

Вторая часть дискутирующих считает, что казакам с плетью нечего делать на пляже. А «орудие» применять тем более недопустимо.

- Человек с нагайкой на пляже? Кто-то считает, что это нормально? – удивляется Виктор П.

Напомним, мэр курортного города Иван Имгрунт ситуацию считает провокационной. По его словам, скандал произошел на лечебном пляже, на котором по законодательству отдыхать могут только отдыхающие санатория.

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ИСТОЧНИК KP.RU