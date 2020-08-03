В Симферополе и Севастополе 4 августа частично отключат электричество

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:49:55+03:00

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4 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет электричества, потому что энергетики приводят в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Гражданская, 61-67 (нечет);

ул. Трубаченко, 18а;

ул. Герцена, 2/13 (чет);

ул. Гоголя, 72-88 (чет) 73-83 (нечет);

ул. Дзюбанова, 12-36(чет) 15-39(нечет);

ул. Спера, 17-33/35(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 16.00

ул. Тюменская, 27, 51, 38, 52-56(чет);

ул. Предместная, 13-а, 5, 9, 11, 13, 21-25(нечет), 33, 35, 73-а, 41-67(нечет), 81-А, 77-Б, 77-А, 71-77(нечет), 81, 127, 125/18, 14-А, 18-А, 8-14(чет), 20-24(чет), 40, 50, 62, 84;

ул. 2-ой обороны, 14-а, 34-а, 6, 18, 20, 26, 34-38(чет), 42, 50-92(чет), 120, 122, 132, 136, 11, 35, 108/1, 108/2, 108/11, 108/6, 141;

ул. Алексея Гущина, 10-16(чет), 122, 124, 128, 139, 141;

пер. Тюменский, 10,14-20(чет);

ФГБУ «Военно-исторический музей заповедник» (Диорама);

СТ «Степной фазан»; СТ «Дергачи-6»; СНТ «Сапун-гора»; ТСН «Бодрость».

с 8.00 до 17.00

ул. Маринеско Александра 12,14,16, 25;

ул. Тараса Шевченко 31,39, 41,45;

ул. Молодых Строителей 12,14,24-А,24-Б,26;

ул. Александра Косарева 2,6,8,9,13,15,17,19,25;

ул. Астана Кесаева 5/2,5/3

поселок Октябрь: ул. 19-го Партсъезда, 2, 34-76(чет), 13-67(нечет);

ул. Колхозная, 6-24(чет), 1-17(нечет), 23-29(нечет);

ул. Парижской коммуны, 2-86(чет), 3-79(нечет);

ул. Совхозная, 2-16(чет), 22-38(чет), 1-27(нечет), 31;

ул. Узловая, 2-118(чет), 37-85(чет);

ул. Чернореченская, 1-А, 1, 34-А, 23-А, 23-Б, 25-А, 25-Б, 31-А, 71, 15-А, 5-59(нечет), 70, 72, 84-94(чет), 54-64(чет), 42, 2-20(чет).

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ИСТОЧНИК KP.RU