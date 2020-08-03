На Крымском мосту нужен пункт проверки общественного транспорта

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:17:26+03:00

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О нужности пункта проверки на Крымском мосту заговорил замминистра транспорта Крыма Андрей Ксензов. По его словам, контрольная точка помогла бы избежать трагедии.

- Согласно 220 Федеральному Закону все перевозчики, имеющие лицензию, должны иметь нормативно-техническую документацию, которая предусматривает, в том числе, наличие в транспортном средстве тахографа. Он определяет, записывает и передает диспетчерам количество времени, проведенного водителем за рулем. Дополнительные пункты проверок на трассе Законом не предусмотрены, - отметил Ксензов, слова которого приводит Крымская газета.

Помимо этого он добавил, что нет проблемы поставить их. И сейчас нужно провести анализ упущения в нормативной документации, затем принять дальнейшее решение.

- Следственные органы уже изучают, был ли в автобусе тахограф и передавалась ли информация с него. Учитывая дальность данного конкретного маршрута, второй водитель должен был присутствовать в транспортном средстве. Все эти моменты тщательно исследуются нашими сотрудниками совместно с правоохранителями, - уточнил замминистра транспорта Крыма.

Насчет проверок автобусов на въезде в Крым поделился мнением и член общественного совета при Минтрансе Республики Крым Владислав Антонов.

- Поверьте - этот спринтер не имел право перевозить людей на маршруте Краснодарский край - Крым. Автобусы малого класса не предназначенные для таких дальних перевозок. Если бы на мосту проверили, что едет один водитель, то его отстранили от управления и не пропустили бы в Крым. Те, кто проверил бы у этого водителя документы и выявил нарушения, могли бы спасти жизни другим людям, - подчеркнул Антонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU