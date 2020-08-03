Июльские осадки не смогли решить водную проблему Крыма

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:16:57+03:00

Июльские кратковременные и ливневые дожди ситуации с водой на полуострове не улучшили. Фото: Михаил ПАТЛИС

Общий объем воды в водохранилищах уменьшился почти на 8,5 миллиона кубометров

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Погода в июле принесла на полуостров кратковременные и ливневые дожди. Суммарный запас воды водохранилищ естественного стока уменьшился на 8,45 миллионов кубометров.

На начало августа общий объем воды в водохранилищах составил почти 75 миллионов кубометров. В прошлом году к этому же времени запас воды был около 164 миллионов кубометров.

- Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское – 0,992 миллиона кубометров; Симферопольское – 0,563 миллиона кубометров; Счастливое – 0,780 миллиона кубометров; Чернореченское – 0,322 миллионов кубометров, - сообщили в пресс-службе крымского гидрометцентра.

Июльские осадки, по словам синоптиков, увеличили объем воды в бассейне реки Салгир около села Пионерское: за месяц там выпало 132 миллиметра осадков, что на 191% выше нормы.

- Наиболее неблагоприятной оказалась ситуация в бассейнах рек Кача и Черная, где количество осадков составило 1,6–9 мм и было в пределах 3–18% нормы, а в низовье реки Кача у села Суворово осадков вообще не наблюдалось, - подчеркнули в пресс-службе гидрометцентра.

Напомним, ранее глава региона Сергей Аксенов заверил жителей и гостей полуострова, что вводить график подачи воды пока нет необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU