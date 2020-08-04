Температура воды в Черном море 4 августа 2020: тепло сохраняется на западном побережье Крыма
По данным крымского гидрометцентра, морская вода на южном берегу Крыма стала прохладнее на градус. Так, в районе Карадага, Ялты, Алушты температура воды составила 24 градуса. В Севастополе море местами прогрелась до 25 градусов.
Без изменений остается температура воды на западном побережье Крыма: у берегов Евпатории и Черноморского сейчас 24 градуса.
На градус холоднее стала вода и на восточном берегу. Так, температура воды в Керченском проливе сейчас 24 градуса, в Азовском море – 25 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU