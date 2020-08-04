2020-08-03T19:07:35+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 4 августа 2020: тепло сохраняется на западном побережье Крыма

Температура воды Черного моря 4 августа 2020: на южном и восточном берегу Крыма температурные значения сравнялись
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Температурные значения морской воды на южном и восточном берегу сравнялись.Температурные значения морской воды на южном и восточном берегу сравнялись.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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По данным крымского гидрометцентра, морская вода на южном берегу Крыма стала прохладнее на градус. Так, в районе Карадага, Ялты, Алушты температура воды составила 24 градуса. В Севастополе море местами прогрелась до 25 градусов.

Без изменений остается температура воды на западном побережье Крыма: у берегов Евпатории и Черноморского сейчас 24 градуса.

На градус холоднее стала вода и на восточном берегу. Так, температура воды в Керченском проливе сейчас 24 градуса, в Азовском море – 25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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