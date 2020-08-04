В Крыму воспитанникам домов-интернатов передали гуманитарную помощь
Детям-воспитанникам домов-интернатов 31 июля передали гуманитарную помощь.
Участие в благотворительной акции принял глава региона Сергей Аксенов. Торжественная церемония передачи состоялась на территории ГБУЗ «Дом ребенка «Елочка».
- Уверен, дети будут рады оказываемой поддержке. Спасибо за благое дело, - отметил Аксенов, слова которого приводит Крымская газета.
Организаторами акции также выступили благотворительный фонд «Столица милосердия» и Фонд имени святого равноапостольного князя Владимира.
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ИСТОЧНИК KP.RU