2020-08-03T21:04:41+03:00
Общество

В Крыму воспитанникам домов-интернатов передали гуманитарную помощь

Благотворительная акция прошла в Доме ребенка «Елочка»
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Дому ребенка «Елочка» передали благотворительную помощь. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтактеДому ребенка «Елочка» передали благотворительную помощь. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте
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Детям-воспитанникам домов-интернатов 31 июля передали гуманитарную помощь.

Участие в благотворительной акции принял глава региона Сергей Аксенов. Торжественная церемония передачи состоялась на территории ГБУЗ «Дом ребенка «Елочка».

- Уверен, дети будут рады оказываемой поддержке. Спасибо за благое дело, - отметил Аксенов, слова которого приводит Крымская газета.

Организаторами акции также выступили благотворительный фонд «Столица милосердия» и Фонд имени святого равноапостольного князя Владимира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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