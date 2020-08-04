В Крыму семью из четырех человек унесло в открытое море

4 Авг. 2020 2020-08-03T21:32:10+03:00

В Крыму спасли семью из четырех человек, отправившихся в путешествие в открытое море. Фото: Михаил ПАТЛИС

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На ЮБК сотрудники Росгвардии спасли семью из четырех человек, которых унесло в открытое море. Инцидент произошел вечером 3 августа.

Пострадавших нашли в акватории МДЦ «Артек», когда экипаж катера БЛ-820 патрулировал Черное море в районе Гурзуфа. Оказалось, семья решила поплавать на каяках и не рассчитала своих сил. В один прекрасный момент сильный ветер начал уносить их в море, и ни у кого из туристов не получилось вернуться обратно.

Всю семью оперативно подняли на борт и доставили на сушу. Медпомощь никому из пострадавших не потребовалась, сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Республике Крым.

- Несмотря на сложные погодные условия, наши сотрудники сумели в кратчайшие сроки спасти людей и снова доказали свой профессионализм, выполнив служебный долг на отлично, - прокомментировал работу экипажа начальник крымского управления вневедомственной охраны полковник полиции Валерий Харчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU