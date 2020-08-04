2020-08-03T21:32:10+03:00
Происшествия

В Крыму семью из четырех человек унесло в открытое море

Пострадавших спасли сотрудники Росгвардии, патрулировавшие Черное море в районе Гурзуфа
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
В Крыму спасли семью из четырех человек, отправившихся в путешествие в открытое море.В Крыму спасли семью из четырех человек, отправившихся в путешествие в открытое море.Фото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

На ЮБК сотрудники Росгвардии спасли семью из четырех человек, которых унесло в открытое море. Инцидент произошел вечером 3 августа.

Пострадавших нашли в акватории МДЦ «Артек», когда экипаж катера БЛ-820 патрулировал Черное море в районе Гурзуфа. Оказалось, семья решила поплавать на каяках и не рассчитала своих сил. В один прекрасный момент сильный ветер начал уносить их в море, и ни у кого из туристов не получилось вернуться обратно.

Всю семью оперативно подняли на борт и доставили на сушу. Медпомощь никому из пострадавших не потребовалась, сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Республике Крым.

- Несмотря на сложные погодные условия, наши сотрудники сумели в кратчайшие сроки спасти людей и снова доказали свой профессионализм, выполнив служебный долг на отлично, - прокомментировал работу экипажа начальник крымского управления вневедомственной охраны полковник полиции Валерий Харчиков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24