Погода в Крыму на 4 августа: без осадков и тепло до +30
4 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до +29°.
Прогноз погоды по Южному берегу Крыма: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 14 м/с. Днем тепло до +29°.
Температура морской воды в Алуште 24°, в Ялте 24°, в районе Карадага 24°, в Севастополе 24-25°, в Евпатории 24° и в Черноморском 24°.
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ИСТОЧНИК KP.RU