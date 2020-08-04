Погода в Крыму на 4 августа: без осадков и тепло до +30

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:58:34+03:00

В Севастополе море прогрелось до +25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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4 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до +29°.

Прогноз погоды по Южному берегу Крыма: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 14 м/с. Днем тепло до +29°.

Температура морской воды в Алуште 24°, в Ялте 24°, в районе Карадага 24°, в Севастополе 24-25°, в Евпатории 24° и в Черноморском 24°.

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ИСТОЧНИК KP.RU