«Бархатный» сезон в Крыму распродан на 70%
Бронирование отелей на сентябрь идет довольно активно. Количество бронировок составляет 70% от номерного фонда объекта.
Как передает «Крым 24», об этом в эфире «Радио Крым» сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.
- На сентябрь у объектов с репутацией осталось до 30% свободных мест. Октябрь не активно бронируется, – отметила эксперт.
Курортный сезон-2020 в этом году стартовал с 1 июля после отмены ограничений на въезд в Крым из других регионов РФ. За первые 20 дней июля полуостров посетили более 1 миллиона туристов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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