«Бархатный» сезон в Крыму распродан на 70%

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:02:54+03:00

"Бархатный" сезон по количеству туристов обещает быть активным Фото: Анна КИРИЕНКО

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Бронирование отелей на сентябрь идет довольно активно. Количество бронировок составляет 70% от номерного фонда объекта.

Как передает «Крым 24», об этом в эфире «Радио Крым» сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

- На сентябрь у объектов с репутацией осталось до 30% свободных мест. Октябрь не активно бронируется, – отметила эксперт.

Курортный сезон-2020 в этом году стартовал с 1 июля после отмены ограничений на въезд в Крым из других регионов РФ. За первые 20 дней июля полуостров посетили более 1 миллиона туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU