Что происходит с коронавирусом в Крыму: 18 новых заболевших за сутки

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:03:13+03:00

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В Крыму зафиксировали 18 случаев коронавирусной инфекции за 3 августа. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Семь заболевших обратились за медицинской помощью. Обследовано за сутки 373 человека. 11 инфицированных выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего в Крыму зафиксировали 1323 случая коронавируса, 73 из них завезли из-за границы.

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ИСТОЧНИК KP.RU