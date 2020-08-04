Что происходит с коронавирусом в Крыму: 18 новых заболевших за сутки
Обследовано за сутки 373 человека
Фото: Архив "КП"
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В Крыму зафиксировали 18 случаев коронавирусной инфекции за 3 августа. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Семь заболевших обратились за медицинской помощью. Обследовано за сутки 373 человека. 11 инфицированных выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Всего в Крыму зафиксировали 1323 случая коронавируса, 73 из них завезли из-за границы.
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ИСТОЧНИК KP.RU